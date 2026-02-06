Michelangelo | studio della Cappella Sistina all’asta venduto 27,2 milioni di euro

Un disegno di Michelangelo, mai visto prima e non documentato, è stato venduto all’asta per 27,2 milioni di euro. La merce è arrivata da un collezionista privato e ha attirato l’attenzione di numerosi appassionati d’arte. La vendita ha sorpreso molti, considerando che si tratta di un pezzo inedito del grande artista.

Un disegno studio di Michelangelo, non documentato e mai visto prima all'asta, è andato venduto per 27,2 milioni di dollari. È il nuovo record per un'opera del pittore, architetto e scultore fiorentino. La cifra è stata ottenuta a un'asta di Christie's a Parigi, in una sessione che ha visto partecipazioni internazionali e interesse di collezionisti e istituzioni. Il lavoro, che si presenta come un "studio" per la volta della Cappella Sistina, era rimasto fino ad allora inesplorato nel catalogo delle opere di Michelangelo che sono state messe in vendita. È l'unica tra le poche centinaia di disegni conservati del maestro, non documentati come parte del processo creativo per l'affresco, a essere andato all'asta.

