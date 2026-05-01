Ancona venduto all?asta l?ex ospedale Umberto I | l?ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince Lanari lo pagò 68,5 milioni poi il fallimento

L'ex ospedale Umberto I di Ancona, chiuso dal 2003, è stato venduto all'asta. L'offerente vincitore, un imprenditore locale, ha proposto 8,4 milioni di euro. In passato, l'edificio era stato acquistato per 68,5 milioni di euro da un altro acquirente, che poi ha dichiarato il fallimento. La procedura di vendita si è conclusa con questa asta, che segna un nuovo capitolo per la struttura.

ANCONA Al giro di boa la parabola dell’ex Umberto I, il vecchio ospedale civile di Ancona che dal 2003 attende pazientemente la riqualificazione. Risolutiva la quinta asta giudiziaria di ieri pomeriggio, visto che il maxi-complesso di largo Cappelli è stato aggiudicato per 8,4 milioni di euro all’imprenditore edile ascolano Stefano Panichi, che ha completato l’acquisto in sinergia con il genero e patron di Fainplast Battista Faraotti. Gli attori Costruttore di lungo corso e attore protagonista della Ricostruzione il primo, Cavaliere del lavoro e capitano d’industria l’altro, da tempo hanno iniziato un’avventura insieme che li ha già portati ad investire ingenti somme di denaro in progetti di recupero immobiliare, orientati principalmente sul mondo della ricettività.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, venduto all?asta l?ex ospedale Umberto I: l?ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince. Lanari lo pagò 68,5 milioni, poi il fallimento Notizie correlate Michelangelo: studio della Cappella Sistina all’asta, venduto 27,2 milioni di euroUn disegno studio di Michelangelo, non documentato e mai visto prima all’asta, è andato venduto per 27,2 milioni di dollari. Record d’asta: disegno di Michelangelo venduto per 27,2 milioni di dollari(LaPresse) Un disegno di Michelangelo raffigurante un piede, grande appena cinque pollici, è stato venduto all’asta per 27,2 milioni di dollari,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ex Umberto I, oggi l’asta: almeno tre gli interessati. Quinta vendita, stavolta per 7 milioni. Si fa avanti pure una holding spagnola; Il Comune mette all’asta un terreno edificabile alla Baraccola e un garage in via del Faro; Ex Corridoni in abbandono, il Comune glissa. Ancona, venduto all’asta l’ex ospedale Umberto I: l’ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince. Lanari lo pagò 68,5 milioni, poi il fallimentoANCONA Al giro di boa la parabola dell’ex Umberto I, il vecchio ospedale civile di Ancona che dal 2003 attende pazientemente la riqualificazione. Risolutiva la quinta asta giudiziaria ... corriereadriatico.it Signori, si va in scena. Era doveroso partire con lui. Presentarci ad Ancona senza Capitan Gadda era decisamente inopportuno. Recordman della storia anconetana. È il primo dei 40 calciatori che saranno con noi al raduno di Operazione Nostalgia al Del Co - facebook.com facebook Vinitaly and the City arriva ad Ancona: presentata a Verona la tappa marchigiana del fuori salone regione.marche.it/News-ed-Eventi… x.com