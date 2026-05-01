Tra il 29 e il 30 aprile, a Ancona, la Polizia di Stato ha effettuato controlli che hanno portato a tre denunce e diverse sanzioni. Sono stati sequestrati quantitativi di hashish e sono stati riscontrati falsi allarmi durante le operazioni di soccorso. Le forze dell'ordine hanno colpito sia la microcriminalità sia comportamenti che hanno disturbato le attività di intervento, con interventi mirati in varie zone della città.

? Cosa sapere Ancona, tre denunce e sanzioni per hashish e falso allarme tra il 29 e 30 aprile.. I controlli della Polizia di Stato colpiscono microcriminalità e disturbo dell'attività di soccorso.. Ancona, tre denunce e sanzioni amministrative dopo i controlli della Polizia di Stato tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile. Le operazioni sul territorio hanno coinvolto quattro individui in diverse circostanze, dalla detenzione di stupefacenti al falso materiale. Il primo episodio è avvenuto durante la notte che ha separato mercoledì 29 dal giovedì 30 aprile. Un uomo, colto in stato di ebbrezza, ha attivato il numero di emergenza segnalando un pericolo che non esisteva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, raid della Polizia: hashish, falsi allarmi e denunce

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