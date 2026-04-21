Sondrio lancia continui falsi allarmi a carabinieri e polizia | 56enne nei guai

Un uomo di 56 anni è stato denunciato a Sondrio per aver chiamato ripetutamente il 112 e presentato denunce in questura con l’intento di segnalare situazioni che si sono poi rivelate false. Le forze dell’ordine hanno accertato che le chiamate e le denunce del 56enne non corrispondevano a fatti reali, portando a un procedimento penale nei suoi confronti. L’intera vicenda si è svolta nel territorio della provincia di Sondrio.

Sondrio, 21 aprile 2026 – Lanciava continuamente falsi allarmi chiamando il 112 o presentandosi in questura denunciando fatti che poi si rivelavano non veri. Per questo motivo il questore di Sondrio, Sabato Riccio, ha deciso di adottare il provvedimento di avviso orale nei confronti di un 56enne italiano, residente in città. Falsi allarmi. L'uomo era noto alle forze dell'ordine per aver effettuato numerose segnalazioni al Nue 112, spesso risultate infondate o non riscontrabili, con contenuti contraddittori o confusi, seguite il più delle volte dalla presentazione in questura, denunciando di aver subìto minacce senza però fornire alcun dato che le rivelasse in alcun modo riscontrabili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio, lancia continui falsi allarmi a carabinieri e polizia: 56enne nei guai Notizie correlate Forino, 10mila euro falsi in auto: denunciata una 56enne dai CarabinieriUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. Si masturbava sul pianerottolo e spiava le vicine di casa: 56enne nei guai per stalking condominialeUn uomo di 56 anni, residente nella provincia di Como, è finito nei guai per stalking condominiale.