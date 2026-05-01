Ancona blitz nel minimarket | riso con insetti e farmaci sequestrati

Nella città di Ancona, le forze della Guardia di Finanza hanno effettuato un intervento in un minimarket, dove hanno sequestrato riso contaminato da insetti e farmaci privi di autorizzazione. Durante i controlli, sono stati trovati prodotti alimentari e medicinali non conformi alle norme vigenti. L'operazione ha portato al sequestro di diversi lotti di merce illecita, con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori.

? Cosa sapere Guardia di Finanza sequestra riso infestato e farmaci non autorizzati in un minimarket di Ancona.. Il titolare di 39 anni affronta il processo davanti alla giudice Antonella Passalacqua.. Il 9 agosto 2024, i militari della Guardia di Finanza hanno effettuato un controllo in un minimarket situato in via Torresi ad Ancona, scoprendo alimenti deteriorati e medicinali non autorizzati tra gli scaffali del punto vendita. La perquisizione condotta nel locale ha rivelato una gestione dei prodotti alimentari estremamente lontana dagli standard di sicurezza richiesti. Tra le criticità più evidenti, sono state rinvenute cinque confezioni di riso appartenenti a lotti differenti che presentavano segni visibili di infestazione da parte di insetti, pur essendo destinate alla vendita al pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, blitz nel minimarket: riso con insetti e farmaci sequestrati Notizie correlate Caldo record, cibo a rischio: insetti nel riso e surgelati “fuori norma”, minimarket sotto processoANCONA - Il caldo afoso di agosto, le temperature alle stelle e la necessità di conservare correttamente gli alimenti. Venezia: 86 chili sequestrati, minimarket chiuso e multeNel cuore di Venezia, sotto i portici di via Carducci nei giardini Speyer, un minimarket è stato immediatamente sospeso dopo controlli congiunti che...