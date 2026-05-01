Amici e nemici celebra Marco Pannella con Emma Bonino e Vasco Rossi

Sabato 2 maggio, dalle 8.30 alle 10, Radio 24 trasmetterà nuovamente il programma Amici e nemici, condotto da Marianna Aprile e Daniele Bellasio. La puntata sarà dedicata a un omaggio a Marco Pannella, con partecipazioni di Emma Bonino e Vasco Rossi. L'evento radiofonico intende ricordare la figura di Pannella attraverso interventi e contributi di alcuni dei suoi più stretti collaboratori e amici.

Sabato 2 maggio, dalle 8.30 alle 10, torna su Radio 24 Amici e nemici, con Marianna Aprile e Daniele Bellasio. Ospiti della puntata saranno: Lorenzo Bini Smaghi (economista, Presidente della banca francese Societé General, già membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea), Emma Bonino (storica esponente del Partito Radicale, già Commissaria europea, ministra degli Affari Esteri e vicepresidente del Senato), Adolfo Ceretti (criminologo, profe ssore ordinario di criminologia all’Università di Milano-Bicocca), Simone Spetia (giornalista, voce di 24 Mattino su Radio 24). Dopo i consueti editoriali di apertura, dalle 8.45 sarà ospite del programma Lorenzo Bini Smaghi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Amici e nemici celebra Marco Pannella con Emma Bonino e Vasco Rossi Notizie correlate Leggi anche: Emma Bonino: «Meloni? Sull’Iran è afona» Vasco Rossi celebra Modena Park e guarda la 2027: “Una festa per 500mila fans”A distanza di anni, l'eco del leggendario record mondiale di Modena Park non smette di risuonare, ma lo sguardo del Komandante è già proiettato verso... Contenuti di approfondimento Si parla di: Vasco Rossi celebra Marco Pannella su Radio 24: Sono un anarchico, radicale e antifascista. Lo dico una volta per tutte: Vasco Rossi rivela il suo orientamento politico in direttaVasco Rossi ha scelto la trasmissione radiofonica Amici e nemici su Radio 24 per ... msn.com Marco. Sai chi era Pannella? Il leader radicale raccontato in un video podcastDisponibile dal 29 aprile sul sito del Sole 24 Ore, di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le piattaforme audio ... msn.com