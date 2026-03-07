Emma Bonino | Meloni? Sull’Iran è afona

Durante un intervento pubblico, una figura politica ha commentato la posizione della presidente del Consiglio, affermando che sembra inattiva sulle questioni relative all’Iran. Ha sottolineato come altri leader europei abbiano espresso le proprie opinioni, mentre la presidente non si sia presentata all’informativa alla Camera tenutasi due giorni fa. La critica evidenzia una percezione di assenza o mancanza di intervento da parte del governo.

«La presidente Meloni mi pare totalmente afona. Ciascun leader europeo ha voluto dire la sua. Mentre lei non si è presentata all'informativa alla Camera dell'altro ieri. Ma ha anticipato di ben una settimana le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Per non parlare della dissonanza di voci del suo stesso governo». In un'intervista a La Repubblica Emma Bonino, già Commissaria europea ed ex ministra degli Esteri, critica il governo e la premier sulla guerra tra Usa, Israele e Iran. «Noi abbiamo un obbligo giuridico rispetto alla difesa degli altri Stati membri dell'Unione europea sulla base del Trattato di Lisbona. Così come lo abbiamo coi partner sotto il cappello della Nato.