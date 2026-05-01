Amici 2026 anticipazioni settima puntata del Serale

La settima puntata del Serale di Amici 2026, registrata oggi, sarà trasmessa sabato 2 maggio in prima serata su Canale 5. La puntata prevede una doppia eliminazione e ospiti speciali. La registrazione si è svolta questa mattina, con i concorrenti impegnati nelle prove e nelle prove di esibizione. La trasmissione si svolge in un clima di crescente tensione tra i partecipanti e le squadre.

Il Serale di Amici 2026 entra nel vivo e alza ulteriormente la tensione. La settima puntata, registrata oggi, andrà in onda sabato 2 maggio in prima serata su Canale 5 e promette colpi di scena, ospiti d’eccezione e una doppia eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri tra le squadre. Ospiti della settima puntata: musica, cinema e comicità. Ad aprire la serata è come sempre Maria De Filippi, che ha accolto in studio diversi ospiti molto attesi. Sul fronte cinema arrivano Marco Bocci e Giulia Michelini, mentre la musica è protagonista con Gaia, pronta a presentare il nuovo singolo Bossa Nostra. Spazio anche a Sarah Toscano, che si esibisce con un medley dei brani Met Gala, Amarcord e Sexy Magica, oltre a portare sul palco il singolo Atlantide, colonna sonora del film Non abbiam bisogno di parole, che la vede protagonista.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Amici 2026, anticipazioni settima puntata del Serale AMICI 2026 - ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA DEL SERALE Notizie correlate Amici 2026, anticipazioni settima puntata del Serale: il ritorno di Sarah Toscano e Gaia© US FascinoIl Serale di Amici 2026 arriva alla settima puntata, registrata oggi e in onda in prima serata su Canale 5 sabato 2 maggio. Amici 25 anticipazioni settima puntata del serale: doppia eliminazione, chi rischiaSi sono concluse le registrazioni della settima puntata del serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 2 maggio su Canale 5: ecco chi sono gli... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Amici 25 anticipazioni settima puntata del serale: doppia eliminazione, chi rischia; Amici 25, le anticipazioni della puntata del 2 maggio: chi andrà in semifinale?; Amici, le anticipazioni della settima puntata del Serale; Serale Amici 2026, anticipazioni 2 maggio: doppia eliminazione!. Amici anticipazioni Serale: sfide decisive e ballottaggi verso la finaleSerale di Amici 25: cosa vedremo nella puntata del 2 maggio La settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 2 maggio 2026 s ... assodigitale.it Amici 25 anticipazioni settima puntata del serale: doppia eliminazione, chi rischiaSi sono concluse le registrazioni della settima puntata del serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 2 maggio su Canale 5: ecco chi sono gli allievi finiti al ballottaggio finale per la doppia eli ... movieplayer.it Buon pomeriggio amici .. oggi a pranzo così…gnocchi di patate alla sorrentina (salsa di pomodoro fresco e mozzarella Pizza di patate con pomodoro.. mozzarella e prosciutto Ricetta…per gli gnocchi 800 g di patate bollite 100 g di farina 100 g di - facebook.com facebook Buona Festa dei Lavoratori, amici! Un augurio a tutti i lavoratori e le lavoratrici italiane per una giornata di meritato riposo e serenità. x.com