Amici 25 anticipazioni settima puntata del serale | doppia eliminazione chi rischia

Sono state concluse le registrazioni della settima puntata del serale di Amici 25, prevista per sabato 2 maggio su Canale 5. Durante l’episodio, alcuni allievi sono finiti al ballottaggio finale per una doppia eliminazione. Sono stati annunciati i nomi di chi rischia di lasciare il talent, ma i dettagli sui concorrenti coinvolti non sono ancora stati resi noti.

Si sono concluse le registrazioni della settima puntata del serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 2 maggio su Canale 5: ecco chi sono gli allievi finiti al ballottaggio finale per la doppia eliminazione. Oggi, 30 aprile 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 2 maggio 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews gli ospiti musicali sono: Gaia e Sarah Toscano. Nella giornata di ieri l'account social del programma ha annunciato che in studio ci saranno Marco Bocci e Giulia Michelini.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Amici 25, Anticipazioni Sesta Puntata del Serale - Ecco Chi è Stato ELIMINATO - 25 APRILE

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