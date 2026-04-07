Un uomo di Voghera è stato condannato a tre anni di reclusione per aver inviato foto intime a un’amica di sua madre, con cui aveva avuto un rapporto di conoscenza. La donna, che in passato aveva lavorato come collaboratrice domestica presso la famiglia, ha ricevuto le immagini e successivamente si è trovata iscritta a siti di incontri senza il suo consenso. La vicenda si è conclusa con la decisione del tribunale di condannare l’uomo per il reato di invasione della privacy.

Voghera (Pavia), 7 aprile 2026 – Ha inviato foto inequivocabili, delle sue parti intime, a un' amica di sua madre, che in passato aveva frequentato l'abitazione della famiglia come collaboratrice domestica. E non contento ha anche iscritto la donna ad alcuni siti di incontri. Il tutto a sua insaputa e senza ovviamente avere il consenso per farlo. Per questo un 40enne di Voghera è stato condannato dal Tribunale, in Appello, a 3 anni di reclusione. Brescia, orco di 80 anni finisce in carcere dopo la condanna per molestie su una ragazzina undicenne Il risarcimento. L’uomo dovrà provvedere anche al pagamento di un risarcimento di 15mila euro.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera, invia foto intime ad un’amica e la iscrive a siti di incontri: condannato a 3 anni

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