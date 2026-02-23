Nuove banchine nel molo San Cataldo ok ai lavori | Potenziati livelli di sicurezza del porto di Bari

L’ampliamento delle banchine al molo San Cataldo deriva dalla necessità di migliorare la sicurezza e la funzionalità del porto di Bari. La decisione di avviare i lavori nasce dall’esigenza di supportare meglio le operazioni delle Capitanerie di Porto e di rendere il porto più competitivo. I lavori prevedono la creazione di nuove strutture per facilitare il traffico marittimo e rafforzare la logistica. La fase di realizzazione è già partita e andrà avanti nei prossimi mesi.

Saranno realizzate nuove banchine al servizio della sede logistica delle Capitanerie di Porto, gli interventi continueranno il processo di trasformazione del porto di Bari in un hub polifunzionale e modernissimo. Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Adspmam), Francesco Mastro, ha firmato la determina che dispone l’aggiudicazione dell’appalto integrato per i lavori di ampliamento del Molo San Cataldo. Ad aggiudicarsi la gara è stato il costituendo Rti (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) formato da Fincantieri Infrastructure Opere Marittime Spa (capogruppo mandataria), Boskalis Italia srl, Zeta srl ed e-Marine srl, con un punteggio complessivo di 94,449 punti e un ribasso del 14,945%, sull’importo a base di gara. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Molo San Cataldo, step decisivo: ok all?aggiudicazione dei lavori. Ospiterà fino a 8 mega yachtIl Comune di Bari ha dato il via libera all’assegnazione dei lavori per il grande porto turistico nel Molo San Cataldo.

Via Ligea, avanti i lavori per la cabina elettrica: banchine del porto presto elettrificateProseguono i lavori in via Ligea per la realizzazione della cabina elettrica, un intervento di Terna ed Enel che mira a elettrificare le banchine e i moli del porto commerciale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: A Savona avviati i lavori delle banchine scassa 33 e 32 Sud; Banchinamento del Molo Clementino, per Andrea Nobili (Avs): È ora di un indirizzo chiaro e preciso da parte della Regione; Firmato l’accordo per il terminal passeggeri al porto: investimento da 4,5 milioni di euro; Maltempo Grecia: violenta mareggiata sul Golfo Saronico, raffiche improvvise al Pireo e banchine portuali sotto stress | VIDEO.

Ancona, il Molo Clementino divisivo: dopo 10 anni ancora al palo. La banchina da 355 metri osteggiata dalla politica e dalla burocraziaANCONA - Eppure, una soluzione alla fame di spazi per le crociere ci sarebbe già e si chiama Molo Clementino. Il progetto della nuova banchina da 355 metri per le grandi navi al porto antico, infatti, ... corriereadriatico.it

Olbia, verso il porto turistico al Molo Brin: ora l’impianto per il carburanteOlbia Dopo poco più di un anno dall’apertura del cantiere, qualcosa si muove sul fronte del nuovo porto turistico per maxi-yacht del Molo Brin. L’ufficio Suape del Comune di Olbia ha comunicato l’avvi ... msn.com

Un nuovo capitolo per lo sport a San Cataldo. Il campo Mazzola si rinnova. Cari concittadini, cari sportivi, Oggi è un giorno importante per San Cataldo e per lo sport cittadino. Abbiamo aggiudicato i lavori di riqualificazione del campo comunale "Valentino Maz - facebook.com facebook