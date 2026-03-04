Banchine instabili nel porto interno | pericoli per le regate internazionali

Nel porto interno di Brindisi, lungo le banchine adiacenti al piazzale San Teodoro di Amasea, si sono manifestati evidenti distaccamenti strutturali. Questi problemi interessano un tratto esteso delle banchine, in particolare di fronte alla casa del Prefetto. La situazione rappresenta un potenziale rischio per le regate internazionali che si svolgono nell’area.

BRINDISI - Si rilevano in modo evidente nuovi parziali distaccamenti strutturali su un lungo tratto delle banchine adiacenti il piazzale San Teodoro di Amasea, in particolare difronte alla casa del Prefetto. Probabilmente si sono verificati cedimenti dovuti a smottamenti sotterranei che nel corso di pochi anni dal 2022, data di fine dei lavori di consolidamento delle banchine, rischiano ora di rendere nuovamente instabili e pericolose le stesse banchine. Intanto, nonostante le numerose assicurazioni da parte dell’autorità competente (Autorità Portuale) i distanziatori che sono installati sulle banchine del lungomare Regina Margherita non sono stati ancora rimossi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

