alzheimer due giorni di summit

Il Palazzo Dolcini ospiterà il prossimo 7 e 8 maggio l’Alzheimer Summit, un evento di due giorni dedicato a questa malattia. Saranno presenti professionisti e ricercatori provenienti da diverse aree, che si confronteranno su temi legati alla diagnosi, alla cura e alla ricerca. L’appuntamento si svolgerà all’interno delle sale del palazzo, che accoglierà i partecipanti per le sessioni e i dibattiti previsti durante le giornate.

Sarà ancora Palazzo Dolcini, il 7 e l’8 maggio prossimi, ad aprire le sue porte all’Alzheimer Summit e a ospitare i suoi partecipanti. Palazzo Dolcini sorge nel cuore di Mercato Saraceno, sede della Fondazione Maratona Alzheimer – promotrice del summit - e del centro di documentazione, studio e ricerca Alzheimer ‘Giovanni Bissoni’. Giunta alla sua sesta edizione, l’iniziativa è rivolta a tutti coloro che si occupano, a diverso titolo, di persone con demenza: dalle associazioni di pazienti ai caregiver familiari, dai professionisti sociosanitari a chi fa ricerca negli Atenei e centri di ricerca. Il programma dell’edizione 2026 sarà incentrato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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