Alzheimer e città affollate | l’inquinamento urbano aumenta il rischio di ammalarsi di Alzheimer la ricerca fatta su milioni di persone

Uno studio ha scoperto che l’inquinamento urbano aumenta il rischio di sviluppare Alzheimer, coinvolgendo 27,8 milioni di americani. La ricerca ha confrontato i livelli di polveri sottili nelle città con i tassi di malattia tra i cittadini. I risultati dimostrano che aree con più traffico e smog registrano un incremento dei casi di Alzheimer. La crescita delle città, alimentata da politiche pubbliche inefficienti, contribuisce a questo problema. La questione rimane aperta e riguarda la salute di milioni di persone.

Un'analisi che ha coinvolto 27,8 milioni di americani beneficiari del Medicare, il programma pubblico di assicurazione sanitaria degli Stati Uniti, ha messo in connessione lo sviluppo del morbo di Alzheimer con l'esposizione prolungata al particolato fine PM2.5. "The role of comorbidities in the associations between air pollution and Alzheimer's disease: A national cohort study in the American Medicare population" pubblicato su PLOS Medicine Per PM2.5 si intende quel particolato fine con diametro di 2,5 micron, composto da particelle solide e liquide inquinanti che restano in sospensione, generato soprattutto da combustioni (traffico, riscaldamento, industria), che penetra profondamente nel sistema respiratorio e nel sangue.