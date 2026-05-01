Alto Adige mentre lavora muore travolto da una ruspa

Un uomo è morto mentre lavorava in Alto Adige dopo essere stato travolto da una ruspa. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza e i vigili del fuoco volontari, ma non è stato possibile salvarlo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La dinamica esatta e le circostanze sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo è morto travolto da una ruspa mentre stava lavorando nei pressi di una sua proprietà. È accaduto a Chiusa, in Alto Adige, dove il corpo senza vita della vittima è stato trovato attorno alle 9.30 del primo maggio. Tra le ipotesi figura anche la possibilità che l'incidente possa essersi verificato nella serata del 30 aprile e la salma dell'uomo rinvenuta in un secondo momento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco volontari, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. I militari dell'Arma stanno effettuando i rilievi di rito sul luogo del sinistro., .🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alto Adige, mentre lavora muore travolto da una ruspa Notizie correlate Alto Adige, 19enne muore a Sarentino travolto da una valanga(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Sarentino (Bolzano). Alto-Adige, tragedia in Val Sarentino: 19enne travolto da una valangaTragedia in montagna nel primo pomeriggio di oggi in Val Sarentino, dove un giovane scialpinista di 19 anni, residente a Merano, ha perso la vita... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Lavoro senza confini: presentato il progetto Borsa lavoro Euregio; Via libera del Cdm al nuovo decreto lavoro; Vetrina delle candidature. Sezione Trentino-Alto Adige. Elezioni 2026; Primo maggio, i sindacati: In Alto Adige il lavoro c’è ma salari bassi. Incidente mentre lavora, muore travolto da una ruspaUn uomo è morto travolto da una ruspa mentre stava lavorando nei pressi di una sua proprietà. È accaduto a Chiusa, in Alto Adige, dove il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato attorno alle 9. (AN ... ansa.it Tragedia sul lavoro in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere stato travolto da una ruspa nella zona produttiva Coste nei pressi della cittadina di Chiusa lungo la Val d’Isarco. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari, il medico d’urgenza e i carabini - facebook.com facebook I paperoni vivono a Selva di val Gardena, Martello fanalino di coda. Dichiarazioni dei redditi mostra un divario est-ovest in Alto Adige #ANSA x.com