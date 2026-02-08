Questa mattina in Val Sarentino si è consumata una tragedia. Un giovane di 19 anni di Merano è morto dopo essere stato travolto da una valanga mentre scendeva in montagna. Le ricerche sono state immediate, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Tragedia in montagna nel primo pomeriggio di oggi in Val Sarentino, dove un giovane scialpinista di 19 anni, residente a Merano, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga durante una discesa. Il ragazzo stava scendendo con gli sci da Laste di Verdines in direzione della Val Sarentino, nella zona del lago di San Pancrazio, quando si è verificato il distacco. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30, orario in cui è scattato l’allarme. Con la vittima era presente un’altra persona, che ha assistito all’accaduto e ha immediatamente dato l’allarme, tentando anche di prestare i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alto-Adige, tragedia in Val Sarentino: 19enne travolto da una valanga

Nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre, in Valle Aurina, Alto Adige, si è verificato un incidente causato da una valanga che ha travolto un escursionista, provocandone la morte.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, si è verificato un grave incidente in Valle Aurina, Alto Adige.

