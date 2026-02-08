Alto Adige 19enne muore a Sarentino travolto da una valanga

Un ragazzo di 19 anni è morto a Sarentino, in Alto Adige, dopo essere stato travolto da una valanga. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, quando il giovane si trovava in montagna e la neve ha improvvisamente ceduto. I soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita e ora indagano sulle cause dell’incidente.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Sarentino (Bolzano). Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino. Il corpo senza vita del ragazzo, che era residente in provincia di Bolzano, è stato ritrovato e recuperato dai soccorritori.

