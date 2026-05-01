Alternanza scuola-lavoro | risorsa o sfruttamento?

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta un tema al centro di un acceso dibattito nel settore dell’istruzione italiana. Da un lato, alcuni la considerano un’opportunità per arricchire l’esperienza formativa degli studenti e collegare meglio scuola e mondo del lavoro. Dall’altro, ci sono voci che denunciano il possibile sfruttamento di giovani, impiegati come manodopera gratuita in diverse aziende. La questione riguarda quindi sia le potenzialità che i rischi di questa modalità didattica.

Tra successi formativi e tragici episodi di cronaca, tanta gente si chiede quale sia la scelta giusta da intraprendere per inquadrare questa metodologia didattica. Il dibattito sull’alternanza scuola-lavoro spacca l’Italia, e a questo punto la domanda sorge spontanea:siamo di fronte a un’opportunità di crescita o a un sistema che maschera dello sfruttamento? Nata con l’ambizione diabbattere il muro tra la teoria dei libri e la pratica degli uffici,l’alternanza scuola-lavoro(oggi rinominata PCTO) continua a far discutere. Da un lato c’è chi la descrive come la chiave di volta per modernizzare l’istruzione italiana; dall’altro, abbiamo una generazione di studenti che denuncia l’uso improprio di manodopera gratuita mascherata sotto il cappello della didattica.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alternanza scuola-lavoro: risorsa o sfruttamento? Notizie correlate Progetto Saluspes su sicurezza e salute nell'alternanza scuola-lavoro, il corso realizzato da IalSi articolerà in 3 unità didattiche ed è rivolto a docenti, tutor, orientatori ma anche Rls, dirigenti scolastici e personale ATA della scuola... Alternanza scuola-lavoro, tirocini e progetti di tesi: porte di accesso in W&HEntrare nel mercato del lavoro non significa necessariamente passare dal classico iter di candidatura e selezione. Contenuti di approfondimento Si parla di: Mattarella: I giovani risorsa trascurata, serve un nuovo patto sociale per il lavoro. Da PCTO a Formazione Scuola-Lavoro: Valditara spiega come cambia l’AlternanzaL’Alternanza Scuola-Lavoro, dopo qualche anno ‘in incognito’ sotto la denominazione di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), torna a chiamarsi Formazione Scuola-Lavoro (FSL). tgcom24.mediaset.it Scuola e lavoro, l'alternanza non può fallireMezzo milione di studenti; oltre 150 milioni di ore l’anno;100 milioni di euro l’anno di investimento. Sta in queste tre cifre una delle grandi sfide della «buona scuola», la riforma targata ... avvenire.it