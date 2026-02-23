Progetto Saluspes su sicurezza e salute nell' alternanza scuola-lavoro il corso realizzato da Ial

Il progetto Saluspes si concentra sulla sicurezza e la salute nell’alternanza scuola-lavoro, a causa delle crescenti preoccupazioni tra studenti e aziende. L'iniziativa, promossa dall'Ial, si terrà ad Ancona il 26 febbraio, presso la Cisl Marche, dalle 9 alle 13. I partecipanti analizzeranno le pratiche più efficaci per tutelare i giovani durante i tirocini. L’evento mira a coinvolgere insegnanti, aziende e studenti in un confronto diretto sulla tutela sul campo.

Si articolerà in 3 unità didattiche ed è rivolto a docenti, tutor, orientatori ma anche Rls, dirigenti scolastici e personale ATA della scuola secondaria di secondo grado ANCONA – Si svolgerà ad Ancona il 26 febbraio dalle 9,00 alle 13,00, presso la Cisl Marche, il primo incontro del Progetto Saluspes, che approfondirà gli aspetti relativi alla salute e sicurezza nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, denominati Formazione Scuola-Lavoro (Fsl). La durata del corso è di 12 ore, si articola in 3 unità didattiche ed è rivolto a docenti, tutor, orientatori ma anche RLS, Dirigenti scolastici e personale Ata della scuola secondaria di secondo grado. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

