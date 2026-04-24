Alternanza scuola-lavoro tirocini e progetti di tesi | porte di accesso in W&H

L’alternanza scuola-lavoro, i tirocini e i progetti di tesi rappresentano spesso un modo diretto per accedere al mondo del lavoro. Questi percorsi permettono a studenti e neolaureati di entrare in contatto con aziende e ambienti professionali prima di completare gli studi. In alcuni casi, queste esperienze si traducono in opportunità di inserimento diretto, senza dover passare attraverso la procedura tradizionale di candidature e colloqui.

Entrare nel mercato del lavoro non significa necessariamente passare dal classico iter di candidatura e selezione. Esiste un ponte, spesso privilegiato, tra chi sta studiando e l’impresa: quello delle esperienze curriculari ed extracurriculari. In W&H, l’ingresso avviene spesso proprio attraverso PCTO (in precedenza alternanza scuola-lavoro) tirocini e progetti di tesi. Si tratta di occasioni di incontro tra persone e azienda, in cui lo studente può mettere alla prova sul campo le conoscenze acquisite, comprendere meglio le proprie inclinazioni e iniziare a costruire un percorso professionale. E non si tratta di teoria: sono decine i dipendenti di W&H che hanno ricevuto una proposta di assunzione terminata l’attività formativa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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