Alta tensione alla Motovario scioperi e Carabinieri in azienda | i sindacati fanno muro

Ieri negli stabilimenti di Formigine e Ubersetto della Motovario Spa si è verificato uno sciopero con un’adesione totale, che ha portato alla sospensione completa della produzione. La presenza dei Carabinieri all’interno degli stabilimenti è stata confermata, mentre i sindacati hanno deciso di mantenere la loro posizione, rendendo la situazione molto tesa. La giornata si è svolta senza ulteriori sviluppi, mentre le attività sono rimaste ferme.

Adesione massiccia e produzione completamente bloccata ieri negli stabilimenti di Formigine e Ubersetto della Motovario Spa. È questo il bilancio della seconda giornata di mobilitazione indetta unitariamente dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie insieme a Fiom Cgil e Fim Cisl.Gli scioperi a.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Motovario: tensione allo sciopero. I sindacati: "Chiediamo rispetto e ascolto""La seconda giornata di mobilitazione in Motovario consegna un messaggio chiaro alla direzione aziendale: lavoratrici e lavoratori chiedono rispetto,... Scioperi nel trasporto aereo confermati: tensione tra sindacati e Governo. Salvini: “Assurdo”Gli scioperi nel settore del trasporto aereo restano confermati per il 16 febbraio e il 7 marzo, nonostante l’invito del Garante a rinviarli per...