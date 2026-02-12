Scioperi nel trasporto aereo confermati | tensione tra sindacati e Governo Salvini | Assurdo

Gli scioperi nel trasporto aereo sono stati confermati. I sindacati manterranno le mobilitazioni il 16 febbraio e il 7 marzo, nonostante l’appello del Garante a spostare le date. La tensione tra i sindacati e il Governo resta alta, con Salvini che definisce assurdo il proseguimento delle proteste. La confusione si fa sentire tra i lavoratori e le compagnie aeree, mentre si avvicinano le date delle mobilitazioni.

Mobilitazioni confermate il 16 febbraio e il 7 marzo. Gli scioperi nel settore del trasporto aereo restano confermati per il 16 febbraio e il 7 marzo, nonostante l'invito del Garante a rinviarli per evitare sovrapposizioni con i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le organizzazioni sindacali hanno deciso di non modificare il calendario delle proteste, ribadendo che le mobilitazioni erano state proclamate con largo anticipo e nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge. Possibili disagi, dunque, per i passeggeri in partenza nelle date interessate. La posizione dei sindacati: "Proclamati da tempo".

