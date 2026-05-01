Alpini a Genova | hotel quasi pieni si ipotizza l’uso di una nave

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio, le strutture ricettive di Genova stanno registrando un elevato afflusso di alpini, con molte camere già prenotate o al completo. Di conseguenza, si sta considerando l’utilizzo di una nave come possibile soluzione per ospitare i partecipanti che giungono in città per l’evento. La presenza degli alpini sta attirando un numero consistente di visitatori nel centro cittadino, portando a una saturazione degli hotel disponibili.

? Cosa sapere Alpini a Genova dall'8 al 10 maggio spingono le strutture ricettive verso il sold out.. Federalberghi Genova ipotizza l'uso di una nave per gestire l'alta domanda di posti letto.. L’arrivo degli Alpini a Genova e nell’intera provincia tra l’8 e il 10 maggio spinge le strutture ricettive verso il tutto esaurito, con un impatto economico che coinvolgerà l’intero territorio ligure. Il prossimo grande movimento di persone che interesserà la città e i comuni limitrofi è legato all’appuntamento con gli Alpini. Le previsioni indicano una partecipazione massiccia per il weekend che va da venerdì 8 a domenica 10 maggio. Carlo Tixe, alla guida di Federalberghi Genova, ha tracciato un quadro chiaro della situazione: la domanda è così elevata da far ipotizzare un sold out generalizzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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