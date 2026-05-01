Alpini a Genova | hotel quasi pieni si ipotizza l’uso di una nave

Da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio, le strutture ricettive di Genova stanno registrando un elevato afflusso di alpini, con molte camere già prenotate o al completo. Di conseguenza, si sta considerando l’utilizzo di una nave come possibile soluzione per ospitare i partecipanti che giungono in città per l’evento. La presenza degli alpini sta attirando un numero consistente di visitatori nel centro cittadino, portando a una saturazione degli hotel disponibili.

? Cosa sapere Alpini a Genova dall'8 al 10 maggio spingono le strutture ricettive verso il sold out.. Federalberghi Genova ipotizza l'uso di una nave per gestire l'alta domanda di posti letto.. L’arrivo degli Alpini a Genova e nell’intera provincia tra l’8 e il 10 maggio spinge le strutture ricettive verso il tutto esaurito, con un impatto economico che coinvolgerà l’intero territorio ligure. Il prossimo grande movimento di persone che interesserà la città e i comuni limitrofi è legato all’appuntamento con gli Alpini. Le previsioni indicano una partecipazione massiccia per il weekend che va da venerdì 8 a domenica 10 maggio. Carlo Tixe, alla guida di Federalberghi Genova, ha tracciato un quadro chiaro della situazione: la domanda è così elevata da far ipotizzare un sold out generalizzato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alpini a Genova: hotel quasi pieni, si ipotizza l’uso di una nave Notizie correlate A Pasqua hotel quasi pieni grazie alle prenotazioni last minuteLe vacanze pasquali terminano con un bilancio positivo per le strutture alberghiere di Abano e Montegrotto: il tasso di occupazione medio delle... Torino vola nel ponte del 1° maggio: hotel quasi pieni all’85%? Cosa sapere L'occupazione alberghiera a Torino raggiunge l'85% per il ponte del primo maggio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Alpini a Genova, hotel esauriti: affittato un traghetto; Alpini vicentini verso Genova: nave intera noleggiata come albergo per il raduno nazionale (R.Bobbio); Alpini vicentini verso Genova: nave intera noleggiata per il raduno nazionale; Adunata degli Alpini, Genova si prepara: città imbandierata e accoglienza per oltre 400 mila persone. Alpini a Genova, hotel esauriti: affittato un traghettoLa divisione vicentina con oltre milleduecento Penne Nere ha noleggiato la Moby Orli dall’8 al 10 maggio. Gli albergatori: Prenotazioni da Voltri a Nervi ... ilsecoloxix.it Adunata degli Alpini a Genova, tutto quello che c’è da sapere: strade chiuse, divieti e il programma degli eventiEcco dove (non) parcheggiare, le limitazioni, ma anche gli eventi e le iniziative collaterali in programma dall’8 al 10 maggio. Ma attenzione che alcune ... ilsecoloxix.it Alcune scritte contro il raduno degli Alpini sono comparse nel centro storico di Genova. Del caso se ne occuperà la Digos, ma scatta intanto la polemica politica Ne parla Danilo Danna leggi l’articolo completo https://www.ilsecoloxix.it/genova/2026/04/30/ne - facebook.com facebook 97^ Adunata Nazionale Alpini: a Genova scuole chiuse venerdì 8 e sabato 9 maggio Per gestire i visitatori attesi, con le conseguenti limitazioni dei mezzi pubblici e privati, il Comune segue le disposizioni già adottate nelle altre città sede dell'ANA. smart.co x.com