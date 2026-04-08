A Pasqua hotel quasi pieni grazie alle prenotazioni last minute

Durante le festività pasquali, le strutture alberghiere di Abano e Montegrotto hanno registrato un'occupazione media tra l'80% e l'85%. In alcuni casi, i tassi di riempimento hanno superato il 90%, grazie soprattutto alle prenotazioni last minute. La maggior parte degli ospiti è arrivata nel fine settimana, con soggiorni concentrati tra sabato e domenica di Pasqua. I dati indicano un andamento positivo per il settore alberghiero locale in questo periodo.

Le vacanze pasquali terminano con un bilancio positivo per le strutture alberghiere di Abano e Montegrotto: il tasso di occupazione medio delle stanze ha oscillato tra l'80 e l'85%, con picchi oltre il 90%, se si considerano i clienti arrivati sabato per trascorrere la domenica di Pasqua alle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Assaggio d’estate a Rimini, la Pasqua sorride: spiagge piene e boom di prenotazioni last minute Gli hotel a Napoli non sono più pieni: “Prenotazioni calate nel 2026, a rischio l’occupazione” dice FederalberghiL'associazione degli albergatori: "Calo del 3 per cento quest'anno e per Pasqua tante camere ancora vuote. Slow & Easy English for Beginners | Speak English with Confidence | Real English Dialogues Temi più discussi: Pasqua da 252 milioni a Milano: hotel (quasi) pieni e i rincari sul pranzo; Pasqua, il freddo rovina la festa. Apriranno quasi tutti gli alberghi. Ma il pienone è rimandato; ROMAGNA: Pasqua al sole, la Riviera scalda i motori con centinaia di hotel aperti; È una Pasqua da tutto esaurito in Riviera, nel weekend il banco di prova dell’estate. Pasqua sold out a Rimini. Vanni: Spiagge e hotel presi d’assaltoA Rimini la Pasqua è stata sold out. Il primo grande banco di prova della stagione turistica 2026 ha promosso la città a pieni voti. Il weekend pasquale ha ... chiamamicitta.it Pasqua da 252 milioni a Milano: hotel (quasi) pieni e i rincari sul pranzoPasqua 2026 segna un ritorno ai consumi record per il territorio. Tra Milano, Monza Brianza e Lodi, il weekend lungo genererà un indotto superiore ai 252 milioni di euro, con un incremento del 17,8% ... milanotoday.it Più Pasqua (e Pasquetta) di così… non si può Tra colori, profumi e dettagli che scaldano il cuore, ogni angolo del nostro hotel si veste di primavera per accogliervi in un’atmosfera davvero speciale. Qui la Pasqua non si racconta… si vive Vi aspettiamo - facebook.com facebook