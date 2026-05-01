All’università Gabriele d’Annunzio il corso internazionale Blended Intensive Programme Bip

All’università “Gabriele d’Annunzio” si svolge una settimana dedicata al corso internazionale Blended Intensive Programme (Bip). La sessione si tiene dal 4 al 9 maggio nel dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, situato nel campus di Pescara. Il programma si concentra sull’utilizzo dei corpora nella didattica e si svolge in modalità in presenza. Sono coinvolti studenti e docenti provenienti da diverse nazioni.

Da lunedì 4 a sabato 9 maggio, nel dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, nel campus di Pescara dell’università degli studi “Gabriele d’Annunzio”, è prevista la sessione in presenza del Blended Intensive Programme (Bip) dedicato al tema dei “Corpora per la didattica e per il.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Prevenire il cancro con l’aspirina: l'università “d’Annunzio” protagonista di una ricerca internazionaleL’obiettivo è comprendere come l'aspirina possa essere utilizzata nel modo più efficace per prevenire il cancro. Accordo tra la d'Annunzio e l'università in Uzbekistan: nasce il polo internazionale di San SalvoL'apertura, dal prossimo anno accademico, di un nuovo polo didattico internazionale presso la sede della “d’Annunzio” a San Salvo, dedicato ai temi...