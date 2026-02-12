Accordo tra la d' Annunzio e l' università in Uzbekistan | nasce il polo internazionale di San Salvo

L’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara ha firmato un accordo con l’università di Samarcanda in Uzbekistan. Nasce così un nuovo polo internazionale a San Salvo. La firma apre la strada a scambi e collaborazioni tra le due istituzioni, con studenti e docenti che potranno lavorare insieme su progetti condivisi. La decisione mette in moto un rapporto più stretto tra Italia e Uzbekistan nel campo dell’istruzione superiore.

L'apertura, dal prossimo anno accademico, di un nuovo polo didattico internazionale presso la sede della “d’Annunzio” a San Salvo, dedicato ai temi dell'ingegneria e dell'architettura L'università degli studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara e la Samarkand state architecture and construction university hanno firmato un accordo strategico che sancisce la nascita del polo internazionale di San Salvo. Si è infatti concluso con la firma di un memorandum of understanding tra le due università il seminario internazionale "New Urbanization Concept" che si è svolto il 2 e 3 febbraio scorsi a Samarkand, in Uzbekistan.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su dAnnunzio University

In Abruzzo nasce la prima sede territoriale dell’Agenzia per la Cybersicurezza, segnando un passo importante per la sicurezza digitale in Italia.

L’università “Gabriele d’Annunzio” guida il progetto internazionale CoexHub, dedicato allo studio della convivenza tra uomo e orso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su dAnnunzio University

Argomenti discussi: Siglato accordo tra l'Università di Siena e la Hiroshima Shudo University; Accordo tra principali circuiti di pagamenti Ue per accelerare su soluzioni sovrane; Misure di accompagnamento: accordo tra Banco Alimentare della Puglia e Promo.Si.Mar.; La commissione Bilancio ratifica il nuovo Accordo tra la Regione e San Marino.

Accordo tra Conservatorio della Valle d'Aosta e Liceo musicale di Ivrea(ANSA) - AOSTA, 11 FEB - Il Conservatorio della Valle d'Aosta ha siglato un accordo con il Liceo musicale di Ivrea al fine di favorire un percorso di professionalizzazione degli studi musicali. La con ... msn.com

Accordo raggiunto tra Regione e università sulle nomine dei primari universitariDopo mesi di muro contro muro, trovato l'accordo tra sistema sanitario e mondo accademico. Soddisfatto l'assessore Bertolaso: Questo Protocollo mette ordine, aggiorna i modelli organizzativi e valori ... varesenews.it

A San Valentino regalate emozioni: a volte sono fiori, a volte sono carciofi Vi aspettiamo domani al mercato settimanale di San salvo #AziendaAgricola #lacollinasulmare #mercato #miele #carciofi #natura - facebook.com facebook