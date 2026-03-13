Prevenire il cancro con l’aspirina | l' università d’Annunzio protagonista di una ricerca internazionale

Da chietitoday.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’università “d’Annunzio” ha partecipato a una ricerca internazionale chiamata Sparc, che ha il compito di studiare come l’aspirina possa aiutare a prevenire il cancro. La squadra coinvolge esperti provenienti da vari paesi e discipline, ed è coordinata dall’University College London sotto la guida della professoressa Ruth Langley. Il progetto è finanziato dall’organizzazione Cancer.

L’obiettivo è comprendere come l'aspirina possa essere utilizzata nel modo più efficace per prevenire il cancro. Nello studio la professoressa di Farmacologia, Paola Patrignani L’università “d’Annunzio” protagonista della ricerca internazionale Sparc, finalizzata a capire come si previene il cancro con l’aspirina Sparc è un gruppo internazionale e multidisciplinare guidato dall'University college London diretto dalla professoressa Ruth Langley e finanziato da Cancer research Uk. In questo contesto, la professoressa Paola Patrignani, docente di Farmacologia presso il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche dell’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, attiva nella ricerca presso i laboratori del Cast, è la ricercatrice principale dell'Unità di ricerca della “d’Annunzio”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Accordo tra la d'Annunzio e l'università in Uzbekistan: nasce il polo internazionale di San SalvoL'apertura, dal prossimo anno accademico, di un nuovo polo didattico internazionale presso la sede della “d’Annunzio” a San Salvo, dedicato ai temi...

Prevenire il cancro nelle carceri europee, al via il progetto PACE coordinato dall'Università di PisaRidurre l'incidenza dei tumori causati dall’Human Papilloma Virus (HPV) e dalle epatiti virali (HBV, HCV) attraverso un migliore accesso alla...

Una selezione di notizie su Prevenire il cancro con l'aspirina...

Temi più discussi: Fare uso di talco aumenta il rischio di ammalarsi di cancro dell’ovaio?; Cancro al seno, una nuova strategia per prevenire le recidive; Rondena (Novartis): Prevenire recidive cancro seno fa bene a pazienti e Ssn; Stili di vita, la dieta per prevenire il cancro nel progetto della Federico II.

Cancro al seno iniziale: prevenzione recidive con terapia innovativaScopri le ultime novità sul cancro al seno iniziale e le terapie innovative per prevenire le recidive con successo. microbiologiaitalia.it

prevenire il cancro conCancro al seno, una nuova strategia per prevenire le recidiveAifa approva la rimborsabilità di ribociclib in adiuvante. Gli oncologi: «Il rischio non finisce dopo cinque anni». Ma restano nodi su accesso e disuguaglianze regionali ... ilsole24ore.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.