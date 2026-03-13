Prevenire il cancro con l’aspirina | l' università d’Annunzio protagonista di una ricerca internazionale

L’università “d’Annunzio” ha partecipato a una ricerca internazionale chiamata Sparc, che ha il compito di studiare come l’aspirina possa aiutare a prevenire il cancro. La squadra coinvolge esperti provenienti da vari paesi e discipline, ed è coordinata dall’University College London sotto la guida della professoressa Ruth Langley. Il progetto è finanziato dall’organizzazione Cancer.

L'obiettivo è comprendere come l'aspirina possa essere utilizzata nel modo più efficace per prevenire il cancro. Nello studio la professoressa di Farmacologia, Paola Patrignani L'università "d'Annunzio" protagonista della ricerca internazionale Sparc, finalizzata a capire come si previene il cancro con l'aspirina Sparc è un gruppo internazionale e multidisciplinare guidato dall'University college London diretto dalla professoressa Ruth Langley e finanziato da Cancer research Uk. In questo contesto, la professoressa Paola Patrignani, docente di Farmacologia presso il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche dell'università degli studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, attiva nella ricerca presso i laboratori del Cast, è la ricercatrice principale dell'Unità di ricerca della "d'Annunzio".