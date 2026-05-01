Alloggio Ater trasformato in un laboratorio della droga

Durante un normale controllo tecnico in una frazione di Cividale, le forze dell'ordine hanno scoperto un laboratorio per la produzione di droga all’interno di un alloggio gestito dall’Ater. La situazione è stata immediatamente segnalata come un’operazione di polizia giudiziaria, portando a un intervento più approfondito e all’arresto di alcune persone coinvolte. La scoperta ha portato alla chiusura dell’appartamento e all’avvio di indagini ufficiali.

Una scoperta inaspettata ha trasformato un normale controllo tecnico in un’operazione di polizia giudiziaria a Cividale, nel cuore della frazione di Rualis. In un appartamento di edilizia residenziale pubblica, che sarebbe dovuto risultare sfitto e vuoto, i carabinieri della stazione ducale hanno.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Latina, sventata l’occupazione abusiva in un alloggio Ater: denunciata 19enneSul posto è arrivata una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Latina, che ha trovato una 19enne italiana già riuscita ad accedere... Frosinone, sgombero al “Casermone”: liberato un alloggio ATER occupato abusivamenteNella mattinata odierna è stato eseguito un decreto di rilascio emesso dal Tribunale di Frosinone per occupazione sine titulo di un immobile situato... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Infiltrazioni nella casa popolare di una 70enne, Ater: Intervento non di nostra competenza; Alloggi popolari a Torricella Sicura, il sindacato denuncia: possibili violazioni e silenzi istituzionali inaccettabili; Sgombero del Laurentino 38 a Roma: perché il riaffido ad Ater sblocca il dossier dei nuovi alloggi ai ponti 5 e 6; A 70 anni e senza un rene costretta a vivere nella casa popolare tra la muffa: Mi cadono i detriti nel piatto | FOTO. Cividale, alloggio popolare trasformato in una serra per essiccare marijuanaA Rualis scoperta una serra per essiccare marijuana in un alloggio Ater non assegnato: sequestrati 100 grammi. nordest24.it A Rualis scoperta una serra per essiccare marijuana in un alloggio Ater non assegnato: sequestrati 100 grammi. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com Ieri sera un alloggio di proprietà di Ater, ubicato alle Caleselle di S. Leonardo è stato occupato da una famiglia di pantegane penetrate abusivamente nel giardino, dove hanno - facebook.com facebook