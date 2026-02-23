Latina sventata l’occupazione abusiva in un alloggio Ater | denunciata 19enne

Una ragazza di 19 anni ha tentato di occupare illegalmente un alloggio Ater a Latina, ma gli agenti sono intervenuti in tempo per bloccare l'azione. La polizia ha scoperto il tentativo durante un controllo di routine e ha denunciato la giovane. L’edificio, vuoto in quel momento, si trova nel quartiere periferico della città. La vicenda si è conclusa con l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Latina, 23 febbraio 2026 – La polizia di Stato di Latina è intervenuta in un edificio di edilizia popolare gestito dall’Ater, sventando un tentativo di occupazione abusiva ai danni di un appartamento in quel momento non abitato. Sul posto è arrivata una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Latina, che ha trovato una 19enne italiana già riuscita ad accedere all’interno dopo aver danneggiato la porta d’ingresso. Gli agenti hanno quindi avviato le procedure previste, procedendo all’identificazione della giovane e al rilascio immediato dell’immobile. La ragazza è stata accompagnata in Questura per gli accertamenti e denunciata per danneggiamento e occupazione abusiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Corviale, occupazione abusiva in un alloggio Ater: una donna 85enne senza casaUn'anziana di 85 anni senza casa ha occupato illegalmente un alloggio Ater a Corviale, lasciando la comunità preoccupata per la sua condizione.

Occupazione abusiva di un alloggio, guida sotto l'effetto di droga e vendita di un'auto sequestrata: tre denunceNel corso di recenti interventi, gli agenti del commissariato di Sciacca hanno denunciato tre persone per diversi reati: occupazione abusiva di un alloggio, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e vendita di un’auto sequestrata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le notizie più importanti di oggi 22 febbraio 2026 a Latina e in provincia; LATINA, PRESENTATO IL PREMIO GIOVANI IMPRENDITORI; Sventata occupazione abusiva in un alloggio popolare - POP; Latina, tentata occupazione abusiva in un alloggio Ater: 19enne denunciata.

E' stata seguita da uno sconosciuto all'uscita di un negozio. Lui le avrebbe parlato tentando un approccio, iniziando però ben presto ad allungare le mani. A sventare il tentativo di stupro, avvenuto nei giorni scorsi ad Aprilia (Latina), sono stati i carabinieri della - facebook.com facebook