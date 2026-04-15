Nuovo allenatore Fiorentina Paratici sonda il post-Vanoli | tre italiani e tre suggestioni dall’estero! L’identikit è tracciato ultimissime novità

Paratici sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica della Fiorentina dopo l'esonero di Vanoli. Sono stati individuati tre candidati italiani e altrettante proposte provenienti da fuori Italia, con alcune figure straniere che sono state messe sotto osservazione. La società sta analizzando i profili e valutando le possibilità di inserimento, con decisioni ancora da prendere nelle prossime settimane.

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