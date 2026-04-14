Vanoli batte Sarri la sfida valeva la panchina della Fiorentina? Paratici ha in mente un terzo nome

Nel calcio italiano, la vittoria di Vanoli contro Sarri ha attirato l’attenzione, portando alla discussione sulla possibilità che l’evento influenzi le scelte di panchina della Fiorentina. Nel frattempo, il club toscano ha festeggiato il gol di Gosens, che ha permesso di battere la Lazio e ottenere tre punti importanti. La stagione della Lazio, invece, continua a essere caratterizzata da alti e bassi, con il calciomercato e i problemi interni che incidono sulle prestazioni.

Per la Fiorentina, il gol di Gosens che porta alla vittoria con la Lazio è ossigeno puro. Per il club di Lotito, invece, l’ennesimo segnale di una stagione altalenante che molto ha a che fare con il calciomercato e i blocchi al club, ma che, in qualche modo, va a toccare anche Maurizio Sarri. Il quale era tornato in biancoceleste con altre ambizioni e un’altra voglia di emergere. La stessa che aveva Paolo Vanoli, arrivato a Firenze dopo l’annata di Torino con tutta l’intenzione di dimostrare che come allenatore di Serie A ha davvero molto da dire. La sfida di lunedì sera – che in qualche modo mette al sicuro i viola da una retrocessione diventata settimana dopo settimana una paura concreta – è stata anche una sfida tra due allenatori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vanoli batte Sarri, la sfida valeva la panchina della Fiorentina? Paratici ha in mente un terzo nome Fiorentina, la cura Paratici funziona: i segreti della rinascita e l’intesa con Vanoli. Dentro al momento della ViolaCalciomercato Napoli, Manna si inserisce per il parametro zero Goretzka! Svelato il piano per il colpaccio a centrocampo. De Zerbi-Fiorentina, idea di Paratici per la panchina viola | CML’arrivo di Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo della Fiorentina ha dato grande entusiasmo all’ambiente viola con la squadra concentrata... La Fiorentina di Paolo Vanoli batte 1-0 la Lazio, allontanando la zona retrocessione e facendo un altro passo verso la salvezza - facebook.com facebook La Fiorentina di Paolo Vanoli batte 1-0 la Lazio, allontanando la zona retrocessione e facendo un altro passo verso la salvezza #Calcio #SerieA #FiorentinaLazio x.com