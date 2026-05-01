Alle 2 di notte fuori dal cimitero chiuso per lavori | l’uomo del video controllava se gli operai avevano scoperto la profanazione?

Alle 2 di notte, un uomo è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza mentre si trovava fuori da un cimitero chiuso per lavori. Nei giorni precedenti, era stata scoperta una profanazione di una tomba, e l’uomo sembrava controllare se gli operai avessero scoperto qualcosa. La scena ha sollevato domande su cosa stesse facendo e quale fosse il suo ruolo in relazione alla vicenda.

Strozza. Che cosa faceva l’uomo ripreso dalle telecamere fuori dal cimitero, alle 2 di notte, pochi giorni prima che venisse scoperta la profanazione della tomba di Pamela Genini? L’interrogativo apre a molteplici scenari. Le immagini collocherebbero la presenza dell’uomo nella notte tra lunedì 16 e mercoledì 18 marzo. L’orario è insolito, il contesto ancor di più: un cimitero buio, chiuso, in piena settimana lavorativa. Proprio in quei giorni, il camposanto era interdetto al pubblico per consentire i lavori di esumazione ed estumulazione. Interventi inizialmente previsti per novembre, rinviati dal Comune per evitare sovrapposizioni con le commemorazioni dei defunti e quindi calendarizzati tra il 16 e il 18 marzo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

The Loser Son-in-Law is Actually the God King: I Can Slay Deities with One Hand!

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