Strozza lamiera anti-intrusione al cimitero dopo la profanazione I residenti | Di notte qui non vola una mosca

Dopo una recente profanazione, è stata installata una lamiera anti-intrusione nel piccolo cimitero di Strozza, situato sotto la chiesa di Sant’Andrea. Il sito si trova in una zona isolata e tranquilla, dove i residenti affermano che di notte non si sente alcun rumore o movimento. La modifica è stata fatta per rafforzare la sicurezza del luogo, che rappresenta un punto di riferimento per il paese.

Strozza. Un piccolo cimitero, a misura del paese che lo circonda. Sorge appena sotto la chiesa di Sant’Andrea, in posizione appartata. Alle spalle, i morbidi profili dei monti della Valle Imagna. Ai lati un campo da calcio, un terreno dove scorrazzano animali, qualche villetta sparsa a non più di un centinaio di metri. Alla luce del sole tutto appare raccolto, familiare. Un equilibrio quieto, rassicurante. E proprio per questo, difficile da associare a un gesto così efferato. Al calar della sera, però, l’impressione muta. Risucchiati dall’oscurità, i rilievi si fanno più arcigni, le linee meno indulgenti. Gli animali si ritirano, il campo da calcio si svuota e diventa una landa buia, desolata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Orrore al cimitero di Strozza: profanato e decapitato il corpo di Pamela GeniniAl brutale omicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin sul balconcino... Leggi anche: Pamela Genini, corpo profanato e decapitato nel cimitero di Strozza