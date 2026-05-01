All’Astoria l’iconico ’Il diavolo veste Prada 2’
Stasera alla multisala Astoria si potrà vedere l’iconico film ‘Il diavolo veste Prada 2’. I primi dieci spettatori che consegneranno questa pagina alla cassa dalle 18 riceveranno un biglietto gratuito per il cinema. L’offerta è valida solo per questa sera e si rivolge ai primi clienti che si presenteranno. Non sono previsti limiti di età o altre restrizioni.
Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone arriva l’attesissimo Il diavolo veste Prada 2. Il film diretto da David Frankel, racconta le nuove sfide di Miranda Priestly (Meryl Streep), iconica e temuta direttrice della prestigiosa rivista Runway, nel contesto di un’industria editoriale in profonda trasformazione. Dopo anni di dominio incontrastato nel mondo della moda, Miranda deve ora confrontarsi con il calo della carta stampata e con la consapevolezza che la pensione è sempre più vicina. Tra crisi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale
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