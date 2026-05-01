All’Astoria l’iconico ’Il diavolo veste Prada 2’

Stasera alla multisala Astoria si potrà vedere l’iconico film ‘Il diavolo veste Prada 2’. I primi dieci spettatori che consegneranno questa pagina alla cassa dalle 18 riceveranno un biglietto gratuito per il cinema. L’offerta è valida solo per questa sera e si rivolge ai primi clienti che si presenteranno. Non sono previsti limiti di età o altre restrizioni.