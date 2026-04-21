Il diavolo veste Prada 2 a New York | dalle onde romantiche di Anne Hathaway alle red lips di Emily Blunt passando per il raccolto iconico di Meryl Streep I beauty look delle protagoniste

Sul tappeto rosso della prima mondiale del sequel di un film molto atteso, le protagoniste hanno mostrato diversi look di bellezza. Anne Hathaway ha sfoggiato onde morbide, Emily Blunt ha indossato labbra rosse e intense, mentre Meryl Streep ha scelto un raccolto elegante. Questi dettagli di stile sono stati notati durante l’evento e hanno attirato l’attenzione di molti presenti.

Anne Hathaway ha abbandonato il suo hair look à la Andy, nello specifico la frangia, dettaglio iconico dell'amato personaggio, per sfoderare una chioma movimentata da dolci onde e divisa da una riga laterale pronta creare la giusta dose di volume e ariosità sulla parte opposta. Una proposta effortless e romantica, perfetta per essere abbinata al suo outfit dal piglio quasi principesco. Lato make-up, l'attrice ha insistito maggiormente sulla parte dello sguardo, bordando l'occhio con un tratto nero e sfumando leggermente la palpebra. Ad accendere il sorriso che spicca sulla pelle di luna, un velo di rossetto rosso, en pendant con l'outfit.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada 2 a New York: dalle onde romantiche di Anne Hathaway alle red lips di Emily Blunt passando per il raccolto iconico di Meryl Streep. I beauty look delle protagoniste Anne Hathaway is all smiles on 'Devil Wears Prada 2' set with possible love interest. Notizie correlate Il Diavolo veste Prada 2, première evento moda: Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt incendiano il red carpet a New York (FOTO)Il 20 aprile 2026, il Lincoln Center di New York si è trasformato in una passerella di alta moda in occasione della première mondiale di Il Diavolo... Anne Hathaway riconferma la «frangia di Andy», Meryl Streep punta sulle pink lips: i beauty look delle protagoniste de Il diavolo veste Prada 2Anne Hathaway bissa l'iconica «frangia di Andy» Autore dell'hair look è il fidato Orlando Pita, che ha riconfermato per l'appunto l'iconico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A New York la prima mondiale de Il Diavolo Veste Prada 2 diventa un'elegantissima festa tra amici; Anne Hathaway alla première di New York de Il diavolo veste Prada 2 in Louis Vuitton: l'abito color rubino con gonna a corolla scultorea; Il Diavolo veste Prada 2, il cast alla première a New York. FOTO; Il Diavolo Veste Prada 2, mega evento tra star, moda e glamour su Disney+: ecco quando. Il Diavolo veste Prada 2: i look delle protagoniste alla première mondiale di New YorkManca pochissimo all’uscita de Il Diavolo veste Prada 2: ecco cosa hanno indossato Miranda, Andy e Emily alla premiére newyorkese. grazia.it Emily Blunt alla première de Il diavolo veste Prada 2 a New York con l'abito birdy di Schiaparelli haute coutureUn abito scenico che gioca sull'effetto sorpresa. I dettagli del look di Emily Blunt alla première de Il diavolo veste Prada 2 a New York ... vogue.it Massaggio Rolfing: da New York la tecnica per sciogliere le tensioni e migliorare la postura x.com Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci: le star de Il Diavolo Veste Prada 2 alla première mondiale di New York #Verissimo facebook