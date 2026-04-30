Podere Rota altri 50.000 metri cubi di rifiuti in discarica Il no di Montevarchi

A Montevarchi, in provincia di Arezzo, si è deciso di non autorizzare l’ampliamento della discarica di Podere Rota, che avrebbe comportato l’introduzione di altri 50.000 metri cubi di rifiuti. La decisione è stata comunicata il 30 aprile 2026, senza ulteriori dettagli su eventuali richieste o proposte alternative. La questione riguarda la gestione dei rifiuti nella zona e le decisioni delle autorità locali.

Arezzo, 30 aprile 2026 – . “L’Amministrazione comunale di Montevarchi – dichiarano i l Sindaco Silvia Chiassai Martini e il Vicesindaco Cristina Bucciarelli – ha espresso un voto di astensione sul bilancio della società CSAI, a seguito dell’improvvisa notizia di voler conferire nel sito di Podere Rota altri 50.000 metri cubi di rifiuti. In coerenza con la politica portata avanti negli ultimi dieci anni, finalizzata alla convinta dismissione delle discariche che interrano i rifiuti, vere e proprie bombe ambientali, non possiamo sostenere che in una fase di gestione post mortem dell’impianto, venga comunicata, tra l’altro nel contesto di una seduta di bilancio, la necessità di ulteriori conferimenti per rimpinguare il livello dei lotti di smaltimento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Podere Rota, altri 50.000 metri cubi di rifiuti in discarica. Il “no” di Montevarchi Notizie correlate Pomponesco, maxi discarica abusiva all’interno dell’azienda: sequestrati 1.000 metri cubi di rifiutiPomponesco (Mantova) - I Carabinieri Forestali del nucleo di Mantova hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso un capannone nel comune di... Maxi discarica abusiva a Campello. Rinvenuti 800 metri cubi di rifiutiOttocento metri cubi di rifiuti, pericolosi e non, abbandonati nel piazzale di un’abitazion: indagate tre persone, coinvolte anche alcune imprese... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Podere Rota: Inizia la fase di copertura finale. Podere Rota, l’allarme: Altri rifiuti in arrivo?Dopo le recenti dichiarazioni del sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, che chiederà nella prossima conferenza dei servizi del 23 febbraio l’archiviazione del Paur sull’ampliamento di Podere Rota, ... lanazione.it Vadi è sicura: Podere Rota non riapriràSenza procedimento di bonifica nessun ampliamento della discarica di Podere Rota. E’ questa, in parole povere, la motivazione per la quale l’assemblea dei servizi, tenutasi in Regione giovedì scorso, ... lanazione.it