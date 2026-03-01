Precipita in un crepaccio sul Monte Rosa per aiutare altri due scialpinisti | sospese le ricerche di un 61enne

Le ricerche del 61enne sono state interrotte dopo che è caduto in un crepaccio sul Monte Rosa sabato 28 febbraio mentre cercava di aiutare due scialpinisti. L’uomo, di nome Rodolfo Franguelli, era impegnato nel soccorso quando è finito in trappola tra le crepe della montagna. Le operazioni di ricerca sono state temporaneamente sospese senza ulteriori dettagli sulla sua condizione.

