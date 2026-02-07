Monte San Michele anziano escursionista salvo grazie a GPS e verricello | coordinamento efficace soccorso

Un escursionista di una certa età è stato salvato sabato sul Monte San Michele, a Porto Valtravaglia. L’uomo si era perso durante una passeggiata e ha chiamato i soccorritori. Grazie all’uso del GPS e a un verricello, i tecnici sono riusciti a raggiungerlo e a portarlo in salvo. Il coordinamento tra le squadre di soccorso ha funzionato bene, evitando che la situazione degenerasse.

Un anziano escursionista è stato salvato questo sabato, 7 febbraio 2026, sul Monte San Michele, nel territorio comunale di Porto Valtravaglia, in provincia di Varese. L’intervento, reso possibile dalla prontezza dell’uomo nel contattare i soccorsi e dall’efficacia dell’utilizzo delle tecnologie moderne, ha evitato conseguenze potenzialmente gravi per l’escursionista, che si era disorientato lungo i sentieri della zona. L’episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha visto un coordinamento tra Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e personale sanitario dell’Areu, che hanno operato in una zona impervia per portare in salvo l’uomo.🔗 Leggi su Ameve.eu

