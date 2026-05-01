In Spagna si parla di un possibile infortunio serio per il tennista di punta, con una stima temporale che va dai tre ai sei mesi di stop. Intanto, nel circuito maschile, Jannik Sinner prosegue la sua serie di vittorie sulla terra rossa, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. La stagione sembra vivere momenti di grande tensione, tra attese di recupero e performance in campo.

Jannik Sinner continua a incantare i tifosi del mondo del tennis. Il numero uno al mondo sta macinando vittorie su vittorie sulla terra rosse. Ma il suo grande obiettivo resta l'ultima grande Slam che manca alla sua giù prestigiosa bacheca personale: il Roland Garros di Parigi. Lo scorso anno si era dovuto arrendere soltanto alla garra di un eroico Carlos Alcaraz che era riuscito a rimontare in una situazione in cui chiunque altro avrebbe alzato bandiera bianca. Ma alla prossima edizione del torneo, lo spagnolo non ci sarà. L' infortunio al polso lo ha costretto al forfait. E dalla Spagna è partito l'allarmismo. C'è infatti chi ipotizza uno stop lunghissimo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alcaraz, l'allarme dalla Spagna: "Dai 3 ai 6 mesi, potrebbe essere finita qui"

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