Artisti creano sculture di carta per esprimere pensieri | dieci opere nel maker space

A Bologna, dieci artisti si sono messi a creare sculture di carta in un nuovo spazio che prima era la Fonoprint. L’area è stata rinnovata e ora ospita un maker space dove si mescolano arte, musica e pensieri. Le opere sono semplici, fatte a mano, e vogliono comunicare qualcosa di personale e diretto. L’evento ha attirato curiosi e appassionati, offrendo un’occasione di scoprire le creazioni di artisti locali in un ambiente innovativo.

**Un'esperienza artistica unica a Bologna: dieci artisti creano sculture di carta per esprimere pensieri, in un'area di Fonoprint rinnovata** Nel cuore di Bologna, a Bologna, l'ex sede della Fonoprint – ora showroom di Fiorentini+Baker – ospita un evento straordinario: un maker space dedicato all'arte, al pensiero, alla musica e alla condivisione. Al centro di questo nuovo spazio, dieci artisti hanno creato delle opere in cartone riciclato, una forma di comunicazione visiva e simbolica che si apre a un dialogo diretto tra il creatore, il pubblico e il messaggio. Le sculture, costruite in tempo reale, sono il risultato di un processo artistico che coinvolge direttamente il pubblico, permettendogli di scrivere i propri pensieri, desideri o emozioni, da inserire poi all'interno dell'opera.

