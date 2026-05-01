Durante il tradizionale concerto del Primo Maggio, un artista ha pronunciato una frase che ha attirato l’attenzione: ha paragonato i bambini di Taranto a quelli di Gaza, definendoli “sacrificabili”. L’evento, che celebra il lavoro, è spesso oscurato da altri temi di attualità come le questioni internazionali o i conflitti, e questa volta ha visto protagonisti artisti giovani poco interessati a discutere di tematiche sociali.

Il lavoro passa ancora una volta in secondo piano ai concerti per il Primo Maggio, dove spopolano le bandiere per la Palestina Primo Maggio dai palchi d’Italia con il lavoro che, come spesso accade, scivola in secondo piano. Non è di moda come Gaza o come la Flotilla, quindi non è particolarmente considerato, soprattutto dai giovanissimi artisti sul palco. Tante le bandiere della Palestina sotto il palco del Concertone di Roma, altrettante a Taranto, in attesa che nel capoluogo ionico salga sul palco Francesca Albanese. “Taranto come la Palestina è una zona di sacrificio”, ha dichiarato Albanese appena salita sul palco del concerto tarantino. “I bambini di Taranto sono sacrificabili come i bambini di Gaza”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Albanese sul palco del 1° maggio: "Bambini di Taranto sacrificabili come quelli di Gaza"

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