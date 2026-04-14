Francesca Albanese sale sul palco del Primo maggio per parlare di Palestina

Il Primo maggio ha visto la presenza di Francesca Albanese, che ha partecipato a un evento pubblico dedicato alla questione palestinese. Sul palco, ha affrontato i temi legati alla situazione in Palestina, parlando davanti a un pubblico presente per questa occasione annuale. La sua partecipazione si inserisce nelle iniziative di questa giornata, che tradizionalmente riunisce diverse voci e argomenti di attualità sociale e politica.

Anche il 1° Maggio, Francesca Albanese sarà su un palco a catechizzare le masse sulla Palestina. Non dal palco di Roma ma da quello di Taranto e chi pensava che quella fosse la giornata dedicata ai lavoratori dovrà ricredersi, perché ormai da qualche anno ogni occasione come questa è buona per parlare di Palestina. È l’argomento principale di tutte le sinistra, nulla di nuovo ovviamente. Una scelta fatta, spiegano gli organizzatori, con “la certezza di dare lo spazio dovuto ad una delle voci più incisive di questo drammatico momento storico, Uno Maggio Taranto Libero e Pensante 2026 ha scelto e voluto con forza proporre al suo pubblico la voce di Francesca Albanese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Francesca Albanese sale sul palco del Primo maggio per parlare di Palestina Leggi anche: Concertone del Primo Maggio. Sul palco arrivano i ‘The Kolors’ La band di Ambro sul palco del Primo Maggio: “Alessandro continua a vivere nella musica”Bologna, 5 aprile 2026 – Alessandro continua a vivere nella musica e nell’allegria. Un murale dell’artista Jorit dedicato a Francesca Albanese è apparso a Napoli e ha acceso il dibattito sui social. L’opera, dedicata ai bambini di Gaza, è stata difesa dall’autore come un omaggio a una figura impegnata nella denuncia del conflitto. - facebook.com facebook Torna l'Uno Maggio a Taranto, sul palco Francesca Albanese: parlerà della Palestina - News x.com