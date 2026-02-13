Mo | Corrado Pd ' su Albanese manipolazioni mentre a Gaza prosegue genocidio'

Corrado del Pd accusa Francesca Albanese di aver manipolato un video, ma lei stessa ha già dimostrato il contrario. Nel frattempo, a Gaza, la situazione si aggrava con nuovi episodi di violenza.

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - “È gravissimo che si arrivi a manipolare un video per far dire a Francesca Albanese cose che non ha mai detto, come oramai diffusamente dimostrato. Siamo davanti all'ennesima campagna di delegittimazione costruita con fake news e strumentalizzazioni. È gravissimo che nessuno chieda di scusa di fronte all'evidenza”. Così Annalisa Corrado, europarlamentare dem e membro segreteria Pd. “Mentre si perde tempo a colpire chi svolge il proprio lavoro con serietà, in Palestina continuano fatti drammatici: Ong fondamentali per soccorrere la popolazione stremata che verranno a breve espulse, leggi che semplificano e spingono il ricorso alla pena di morte per i prigionieri palestinesi detenuti in maniera criminale, accelerazione sull'annessione illegale della Cisgiordania. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Dopo un periodo di silenzio, Francesca Albanese torna a parlare in pubblico con una serie di incontri a Roma.

