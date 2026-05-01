Alaves-Athletic Bilbao sabato 02 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Moderata fiducia ai padroni di casa

Sabato pomeriggio alle 18:30 si disputa il match tra Alaves e Athletic Bilbao, un derby basco che vede i padroni di casa con una moderata fiducia. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e si discutono anche le quote e i pronostici relativi all'incontro. L'evento si svolge nello stadio di proprietà dell’Alaves, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali per la classifica.

Nel tardo pomeriggio di sabato l’Alaves ospiterà l’Athletic Bilbao, in un derby basco che ci sembra importante soprattutto per i padroni di casa. El Glorioso, infatti è impegnato nella serratissima lotta per non retrocedere, che richiede standard di rendimento piuttosto elevati. La squadra di Quique ha centrato una vittoria fondamentale nello scorso turno, riuscendo a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Alaves-Athletic Bilbao (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Moderata fiducia ai padroni di casa Notizie correlate Alaves-Athletic Bilbao (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Moderata fiducia ai padroni di casaNel tardo pomeriggio di sabato l’Alaves ospiterà l’Athletic Bilbao, in un derby basco che ci sembra importante soprattutto per i padroni di casa. Alaves-Athletic Bilbao (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Derby basco con punti pesanti in palioNel tardo pomeriggio di sabato l’Alaves ospiterà l’Athletic Bilbao, in un derby basco che ci sembra importante soprattutto per i padroni di casa. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Alavés - Athletic Bilbao in Diretta Streaming | DAZN IT; Liga, l'Alaves batte il Mallorca, il Barcellona allunga a +11, l'Atletico supera l'Athletic 3-2; Levante - Siviglia in Diretta Streaming | DAZN IT; Alaves-Bilbao Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Liga. Pronostico Alavés-Athletic Bilbao: la salvezza si è complicataAlavés-Athletic Bilbao è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico La pesantissima vittoria del Maiorca sul campo del Girona ha compl ... ilveggente.it Liga 2025-2026: Alaves-Athletic Bilbao, le probabili formazioniDerby basco a Vitoria-Gasteiz, con in palio tre punti fondamentali nel lato meno nobile della classifica del campionato spagnolo. sportal.it Mercato in Liga Secondo le principali fonti di calciomercato, tra cui Fabrizio Romano e Diario AS, l'operazione è conclusa: il prossimo allenatore dell'Athletic Bilbao sarà Edin Terzic. - facebook.com facebook