Alaves-Athletic Bilbao sabato 02 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Derby basco con punti pesanti in palio

Sabato pomeriggio alle 18:30 si terrà il match tra Alaves e Athletic Bilbao, in un derby basco che coinvolge due squadre della stessa regione. L'incontro si svolgerà allo stadio dei padroni di casa e rappresenta un’occasione chiave per entrambe le formazioni per accumulare punti in classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote di scommessa sono state pubblicate, con i pronostici che indicano una sfida aperta.

Nel tardo pomeriggio di sabato l’Alaves ospiterà l’Athletic Bilbao, in un derby basco che ci sembra importante soprattutto per i padroni di casa. El Glorioso, infatti è impegnato nella serratissima lotta per non retrocedere, che richiede standard di rendimento piuttosto elevati. La squadra di Quique ha centrato una vittoria fondamentale nello scorso turno, riuscendo a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Alaves-Athletic Bilbao (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Derby basco con punti pesanti in palio Notizie correlate Real Sociedad-Alaves (sabato 11 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Derby basco prima della finale di CopaLa Real Sociedad sente avvicinarsi il momento più importante della stagione: la finale di Copa del Rey che si giocherà sabato 18 aprile, contro... Leverkusen-RB Lipsia (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiTerzultimo turno di Bundesliga e il big match di giornata vede il Leverkusen di Hjulmand affrontare in casa il RB Lipsia terzo in classifica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Alavés - Athletic Bilbao in Diretta Streaming | DAZN IT; Liga, l'Alaves batte il Mallorca, il Barcellona allunga a +11, l'Atletico supera l'Athletic 3-2; Alaves-Bilbao Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Liga; Pronostico Deportivo Alavés - Athletic Club: analisi e quote. Pronostico Alaves vs Athletic Bilbao – 2 Maggio 2026La sfida di La Liga tra Alaves e Athletic Bilbao si giocherà il 2 Maggio 2026 alle 18:30 nello storico Stadio Mendizorrotza. Una partita che promette ... news-sports.it LaLiga: Rioja sbaglia, Guruzeta no. L'Athletic Bilbao piega 2-0 l'AlavesTutto facile per l'Athletic Bilbao che oggi ha battuto in casa per 2-0 l'Alaves. Eppure gli ospiti avevano avuto alla mezz'ora il pallone del possibile vantaggio, con il calcio di rigore fallito da ... m.tuttomercatoweb.com Mercato in Liga Secondo le principali fonti di calciomercato, tra cui Fabrizio Romano e Diario AS, l'operazione è conclusa: il prossimo allenatore dell'Athletic Bilbao sarà Edin Terzic. - facebook.com facebook