Alaves-Athletic Bilbao sabato 02 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Derby basco con punti pesanti in palio

Da infobetting.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato pomeriggio alle 18:30 si terrà il match tra Alaves e Athletic Bilbao, in un derby basco che coinvolge due squadre della stessa regione. L'incontro si svolgerà allo stadio dei padroni di casa e rappresenta un’occasione chiave per entrambe le formazioni per accumulare punti in classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote di scommessa sono state pubblicate, con i pronostici che indicano una sfida aperta.

Nel tardo pomeriggio di sabato l’Alaves ospiterà l’Athletic Bilbao, in un derby basco che ci sembra importante soprattutto per i padroni di casa. El Glorioso, infatti è impegnato nella serratissima lotta per non retrocedere, che richiede standard di rendimento piuttosto elevati. La squadra di Quique ha centrato una vittoria fondamentale nello scorso turno, riuscendo a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Alaves-Athletic Bilbao (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Derby basco con punti pesanti in palio

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