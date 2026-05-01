Alaves-Athletic Bilbao sabato 02 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Moderata fiducia ai padroni di casa

Sabato pomeriggio alle 18:30 si disputerà il match tra Alaves e Athletic Bilbao, una sfida valida per il campionato. La partita si svolgerà allo stadio di proprietà dell’Alaves e vedrà le formazioni scendere in campo con le rispettive rose ufficiali. Le quote e i pronostici indicano una moderata fiducia nei confronti dei padroni di casa, ma il risultato finale resta incerto. Entrambe le squadre cercano punti importanti in questa fase della stagione.

Nel tardo pomeriggio di sabato l’Alaves ospiterà l’Athletic Bilbao, in un derby basco che ci sembra importante soprattutto per i padroni di casa. El Glorioso, infatti è impegnato nella serratissima lotta per non retrocedere, che richiede standard di rendimento piuttosto elevati. La squadra di Quique ha centrato una vittoria fondamentale nello scorso turno, riuscendo a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Alaves-Athletic Bilbao (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Moderata fiducia ai padroni di casa Notizie correlate Alaves-Athletic Bilbao (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Derby basco con punti pesanti in palioNel tardo pomeriggio di sabato l’Alaves ospiterà l’Athletic Bilbao, in un derby basco che ci sembra importante soprattutto per i padroni di casa. Athletic Bilbao-Osasuna (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Moderata fiducia ai LeonesLa mediocre stagione dell’Athletic Bilbao è certificata dal fatto che i baschi, nel tratto finale di stagione, non si giocheranno praticamente... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Alavés - Athletic Bilbao in Diretta Streaming | DAZN IT; Liga, l'Alaves batte il Mallorca, il Barcellona allunga a +11, l'Atletico supera l'Athletic 3-2; Atlético Madrid - Athletic Bilbao LALIGA EA SPORTS; Levante - Siviglia in Diretta Streaming | DAZN IT. Pronostico Alaves vs Athletic Bilbao – 2 Maggio 2026La sfida di La Liga tra Alaves e Athletic Bilbao si giocherà il 2 Maggio 2026 alle 18:30 nello storico Stadio Mendizorrotza. Una partita che promette ... news-sports.it LaLiga: Rioja sbaglia, Guruzeta no. L'Athletic Bilbao piega 2-0 l'AlavesTutto facile per l'Athletic Bilbao che oggi ha battuto in casa per 2-0 l'Alaves. Eppure gli ospiti avevano avuto alla mezz'ora il pallone del possibile vantaggio, con il calcio di rigore fallito da ... m.tuttomercatoweb.com Mercato in Liga Secondo le principali fonti di calciomercato, tra cui Fabrizio Romano e Diario AS, l'operazione è conclusa: il prossimo allenatore dell'Athletic Bilbao sarà Edin Terzic. - facebook.com facebook