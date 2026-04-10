Real Sociedad-Alaves sabato 11 aprile 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Derby basco prima della finale di Copa

Sabato 11 aprile alle 14:00 si svolge il match tra Real Sociedad e Alavés, un incontro che rappresenta il derby basco prima della finale di Copa del Rey prevista per il 18 aprile contro l’Atletico Madrid. Le formazioni sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici per questa partita. È l’ultimo impegno prima di un importante appuntamento che potrebbe definire la stagione delle due squadre.

La Real Sociedad sente avvicinarsi il momento più importante della stagione: la finale di Copa del Rey che si giocherà sabato 18 aprile, contro l’Atletico Madrid. Sarà indubbiamente la partita più importante della stagione dei Txuri-urdin, che però non possono dimenticarsi del campionato, perchè hanno fatto un lavoro molto importante per ritornare in corsa per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Sociedad-Alaves (sabato 11 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Derby basco prima della finale di Copa Alaves-Real Sociedad (mercoledì 04 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Derby basco per decidere una semifinalistaUna delle quattro semifinaliste dell’edizione di Copa del Rey di quest’anno sarà decisa dal derby basco tra Alaves e Real Sociedad: si gioca in gara... Real Sociedad-Levante (sabato 04 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Un gol per parte a San Sebastian?Il Levante vive una situazione di classifica quasi disperata ma sta provando a credere in un miracolo sportivo: la squadra valenciana è andata a... Temi più discussi: Real Sociedad - Levante in Diretta Streaming | DAZN IT; Aritz back in Real Sociedad XI for Alavés at Anoeta as contract uncertainty persists; Real Sociedad vs Deportivo Alavés Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 11-04-2026; LaLiga: Risultati Live, Calendario e Classifiche. Pronostico Real Sociedad-Alavés: quarta di filaReal Sociedad-Alavés è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico La Real Sociedad è in corsa per un posto in Europa. Solamente tre punti ... ilveggente.it Pronostico Real Sociedad vs Alaves – 11 Aprile 2026La sfida di La Liga tra Real Sociedad e Alaves si gioca il 11 Aprile 2026 alle 14:00 al Reale Arena. Un appuntamento che promette grande intensità, con il ... news-sports.it Super Liga 28' • Cukaricki 1-0 Železnicar Pancevo 70' • TSC Backa Topola 0-0 Radnicki 1923 La Liga 13' • Celta Vigo 0-0 Alaves Segunda División 12' • Mirandes 0-0 Valladolid 13' • Real Sociedad II 0-2 Granada CF National Division 21' • Roda - facebook.com facebook