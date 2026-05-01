Alaia | ‘Data del 6 giugno esclude Avellino | rischio per la democrazia

Il consigliere regionale ha criticato la decisione di convocare le elezioni provinciali per il 6 giugno, sostenendo che questa data esclude la possibilità di svolgere regolarmente il voto ad Avellino. Alaia ha inviato una nota in cui manifesta il suo disaccordo con la scelta, rivendicando che la data potrebbe mettere a rischio la partecipazione democratica nella provincia. La questione riguarda la legittimità della convocazione e il rispetto delle procedure elettorali.

? Cosa sapere Alaia contesta al presidente Buonopane la convocazione delle elezioni provinciali per il 6 giugno.. La data escluderebbe i consiglieri di Avellino compromettendo il sistema del voto ponderato.. Marco Alaia ha denunciato un serio problema per la democrazia provinciale durante le celebrazioni della Festa dei Lavoratori a Corso Vittorio Emanuele, proprio davanti alla Villa Comunale di Avellino, contestando la scelta del presidente Buonopane di fissare le elezioni al 6 giugno. L’atmosfera di festa organizzata dalla Cgil nel cuore della città ha lasciato spazio a riflessioni politiche piuttosto aspre. Il segretario provinciale del Pd ha espresso forte disappunto per il modo in cui è stata gestita la convocazione delle consultazioni elettorali per la presidenza della Provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alaia: ‘Data del 6 giugno esclude Avellino: rischio per la democrazia Notizie correlate Avellino, Alaia (PD): “Pizza è il sindaco che serve ad Avellino”Avellino – “La campagna elettorale per le amministrative nella città di Avellino è appena iniziata. Acqua del Trigno, Italia Nostra: “La revoca del divieto non esclude il rischio”La revoca del divieto di utilizzo dell’acqua potabile proveniente dal Trigno non basta a escludere i rischi ambientali e sanitari legati alla...