XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato | anteprima il 25 aprile al Parco Mercatello

Dal 30 aprile al 3 maggio si svolgerà la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato nel centro storico di Salerno. L'evento prevede esposizioni e iniziative nelle strade, nei vicoli e nelle piazze della zona. Prima dell'apertura ufficiale, il 25 aprile si terrà un'anteprima al Parco Mercatello. La manifestazione coinvolge diverse location del centro storico e si estende su più giorni.

Tutto pronto per l'anteprima XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro storico di Salerno da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio. Il 25 aprile, alle 9 di mattina, al Parco Mercatello di Salerno, infatti, è in programma un assaggio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fiera del Crocifisso Ritrovato: torneo nazionale ‘Arco per tutti’ al Parco Mercatello Torna la fiera del Crocifisso ritrovato: a Salerno dal 30 aprile al 2 maggioTorna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fiera del Crocifisso Ritrovato - XXXIV edizione; Nel fuoco del tempo, torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato: la presentazione al Comune; Torna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato; Torna la fiera del Crocifisso ritrovato: a Salerno dal 30 aprile al 2 maggio. Fiera del Crocifisso Ritrovato, anteprima al Parco del Mercatello sabato 25La XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato, che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro storico di Salerno da giovedì 30 aprile a domenica ... gazzettadisalerno.it Fiera del Crocifisso Ritrovato, presentata edizione XXXIVNel fuoco del tempo: questo lo slogan della XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro stori ... gazzettadisalerno.it Giovedì 30 aprile, 1, 2 e 3 maggio a Salerno ritorna la Fiera del Crocifisso Ritrovato. Il tema della XXXIV edizione sarà "Nel Fuoco del Tempo": il centro storico di Salerno si trasformerà - facebook.com facebook