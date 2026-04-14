Torri Aragonesi nuovo intervento di pulizia e assistenza alle persone senza dimora

Nella zona delle Torri Aragonesi è in corso un intervento di pulizia e assistenza alle persone senza dimora. Le operazioni coinvolgono servizi sociali e Polizia Locale, che stanno offrendo supporto a chi si trova nell’area. Un’azienda specializzata ha rimosso numerose tonnellate di rifiuti dall’area di via Marina, contribuendo a migliorare la situazione urbana.

Nuova operazione di decoro urbano in via Marina: servizi sociali e Polizia Locale impegnati nel supporto alle persone presenti, Asia rimuove tonnellate di rifiuti dall’area delle Torri Aragonesi. Prosegue l’attività dell’Amministrazione comunale per il recupero del decoro nell’area delle Torri Aragonesi, in via Marina. Nella mattinata odierna è stato effettuato un intervento di pulizia straordinaria dell’intero spazio circostante, zona in cui spesso trovano riparo persone senza fissa dimora. Sin dalle prime ore del giorno sono intervenuti i servizi sociali del Comune, insieme all’Unità di strada e all’unità operativa Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale, per fornire assistenza alle persone presenti nell’area.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Torri Aragonesi, nuovo intervento di pulizia e assistenza alle persone senza dimora Nuovo intervento di pulizia nell’area delle Torri Aragonesi in via Marina Direttore Cardarelli: “Barelle Ospedale Mare? Ci sono momenti di iperafflusso” FOTO/ Ospedale Cardarelli, nuovo reparto di Medicina di Urgenza e... Pulizia alle Torri Aragonesi di Napoli: rimossi 26 quintali di rifiuti pericolosi per la salute dei cittadiniNella mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, si è svolta una operazione interforze alle Torri Aragonesi, spesso utilizzate come riparo di fortuna dai...